Pandemie Das Corona-Testzentrum in Regensburg geht in den Stand-by-Betrieb

Der Katastrophenfall, der aufgrund der Corona-Pandemie am 16. März ausgerufen worden ist, ist mittlerweile aufgehoben. Die Infektionslage hat sich vorerst entspannt, außerdem verfügen die Arztpraxen wieder über ausreichend Schutzausrüstung.

Regensburg. Deshalb geht das Corona-Testzentrum, das im Jahnstadion Regensburg eingerichtet wurde, am Freitag, 26. Juni, in den Stand-by-Modus. Alle Testungen werden ab diesem Zeitpunkt von den niedergelassenen Arztpraxen durchgeführt. Für Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion ändert sich vorerst nichts: Sie werden gebeten, sich wie bisher telefonisch mit ihrem Hausarzt bzw. ihrer Hausärztin in Verbindung zu setzen, die das weitere Vorgehen mit ihnen besprechen werden.