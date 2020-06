Herausfordernde Aufgabe Andreas Kinadeter ist neuer Psychiatriekoordinator des Bezirks Oberpfalz

Der Bezirk Oberpfalz hat seit Montag, 1. Juni, einen neuen Psychiatriekoordinator. Mit Andreas Kinadeter tritt ein ausgewiesener Kenner der psychiatrischen Versorgungslandschaft in der Oberpfalz die Nachfolge von Anna Magin an, die beim Bezirk Oberpfalz andere Aufgaben übernimmt.

Regensburg. Bezirkstagspräsident Franz Löffler begrüßte dieser Tage den neuen Mitarbeiter, der eine herausfordernde Aufgabe in besonderen Zeiten übernehme: „Auch und gerade während der aktuellen Pandemie kann die Weiterentwicklung der sozialpsychiatrischen Versorgung nicht ruhen. Die Unterstützung der Menschen ist mir sehr wichtig. Der Bezirk Oberpfalz zeigt mit seiner täglichen Arbeit, dass er auch in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner sowohl für die Bürger als auch für die Leistungserbringer ist.“

Kinadeter bringt reichlich Erfahrung für seine neue Aufgabe mit: Er studierte Diplom-Sozialpädagogik in Regensburg und qualifizierte sich anschließend zum Master Mental Health (MMH) weiter. Er kann auf eine fast 15-jährige Berufserfahrung in der Sozialpsychiatrie blicken und war vor seinem Wechsel zum Bezirk fünf Jahre als Regionalleiter der Bayerischen Gesellschaft für psychische Gesundheit e. V. in Regensburg tätig. Seit 2014 ist er zudem Lehrbeauftragter für Sozialpsychiatrie und für Arbeit mit psychisch kranken Menschen an der OTH Regensburg.

Zu seinen Aufgaben beim Bezirk Oberpfalz zählen die Planung und Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgungsstrukturen in der Oberpfalz und die Vernetzung des stationären und ambulanten Versorgungsangebots der Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz (medbo) mit den komplementären Leistungserbringern. Auch die Zusammenarbeit mit Psychiatrieerfahrenen und den regionalen Steuerungsverbünden in Form der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften (PSAGen) zählen dazu. Außerdem wird er den im Aufbau befindlichen Krisendienst mit Sitz in Schwandorf begleiten.

„Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe und auf die ersten Kontakte mit den zuständigen Mitarbeitern der freien Wohlfahrtspflege nun in neuer Funktion“, hob Kinadeter hervor. Sein Ziel sei es, vor allem die Versorgung im ambulanten Bereich weiterzuentwickeln. Für Dr. Benedikt Schreiner, Leiter der Bezirkssozialverwaltung, ist gerade die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit in den letzten Jahren geschaffenen Angeboten von besonderer Bedeutung. Zu erreichen ist der neue Psychiatriekoordinator beim Bezirk Oberpfalz, Ludwig-Thoma-Straße 14 in Regensburg, unter der Telefonnummer 0941/ 91002190 oder per Mail an andreas.kinadeter@bezirk-oberpfalz.de.