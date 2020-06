Pandemie Haupt Pharma Amareg produziert Desinfektionsmittel für die Stadt Regensburg

In Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie sind Desinfektionsmittel als eine Schutzmaßnahme gegen die weitere Verbreitung des Virus sehr gefragt und es kam deutschlandweit in den ersten Tagen zu Lieferengpässen.

Regensburg. Die Haupt Pharma Amareg GmbH, ein national und international tätiges Unternehmen im Bereich Auftragsentwicklung und -herstellung pharmazeutischer Produkte und von Nahrungsergänzungsmitteln mit Sitz in Regensburg konnte die Stadt Regensburg sofort mit der Lieferung von 12.000 Litern Desinfektionsmitteln unterstützen.

Hygienemaßnahmen sind in der Corona-Krise äußerst wichtig und helfen, die Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 einzudämmen. Dazu zählen neben der notwendigen Abstandsregelung im alltäglichen Kontakt der Menschen das regelmäßige, gründliche Händewaschen, der Mundschutz sowie das Desinfizieren von häufig und von wechselnden Personen genutzten Oberflächen, vor allem im öffentlichen Bereich. Doch in den ersten Wochen der unvorhergesehenen Pandemie-Situation waren Desinfektionsmittel in der benötigten Menge deutschlandweit nicht vorrätig.

Besonders dringend angewiesen auf Desinfektionsmittel sind Einrichtungen der öffentlichen Gesundheit wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Gesundheitszentren, aber auch andere Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der öffentlichen Versorgung wie Rathaus, Gesundheitsamt. Bis heute ist die Gesamtversorgungslage mit Desinfektionsmitteln angespannt.

Durch die bereits Ende März gestartete gute Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Regensburg und der Haupt Pharma Amareg GmbH konnte jedoch der Engpass an Desinfektionsmitteln zu Beginn der Corona-Pandemie innerhalb von nur wenigen Tagen überbrückt werden. Es wurden kurzfristig mehrere Tonnen Ethanol und die sonstigen Komponenten durch den Katastrophenschutz beschafft und der Pharmahersteller, einer der großen Arbeitgeber in der Bioregion Regensburg, produzierte bislang mehr als 12.000 Liter Desinfektionsmittel. Die Auslieferung erfolgte koordiniert durch den Katastrophenschutz an die kritischen Stellen im Stadtgebiet, wie beispielsweise das Uniklinikum Regensburg.

„Die Kooperation mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Regensburg war hervorragend. Die Lieferung der Rohstoffe erfolgte zügig, wir konnten rasch die Produktion hochfahren und gemeinsam die Stadt Regensburg unbürokratisch unterstützen“, erläutert Dr. Christoph Stuhldreher, Leiter der Produktion bei der Haupt Pharma Amareg GmbH. „Wenn die regionale Zusammenarbeit zwischen Stadt und ortsansässigen Unternehmen in besonderen Zeiten wie COVID-19 so gut zum Wohle aller funktioniert, ist das ein echter Gewinn“, ergänzt Bernhard Würsch, Leiter der Abteilung Katastrophenschutz der Stadt Regensburg. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Reserven aufgefüllt, die Produktion kann aber jederzeit wieder aufgenommen werden.

Auch für den Eigenbedarf hat die Haupt Pharma Amareg GmbH mittlerweile auf die Verwendung von selbst produziertem Desinfektionsmittel umgestellt. So konnte seit Ausbruch der Pandemie das eigentliche Geschäftsfeld, die Produktion von wichtigen, zum Teil lebensrettenden Arzneimitteln, zu jedem Zeitpunkt aufrecht erhalten und die Fertigung ohne Einschränkungen weiterhin im Drei-Schicht-Betrieb durchgeführt werden. „Wir haben in der Krise uneingeschränkt weiterproduzieren können. Die Zulieferketten haben funktioniert und an dieser Stelle möchte ich auch unseren Mitarbeitern danken, dass mit Umsicht und unter strikter Einhaltung der behördlichen Auflagen gearbeitet wurde“, führt Oliver Schmied, Geschäftsführer der Haupt Pharma Amareg GmbH aus.

Die Haupt Pharma Amareg GmbH produziert und verpackt am Standort Regensburg nahezu alle Darreichungsformen wie feste Formen (Tabletten, Filmtabletten, Kapseln) sowie halbfeste Formen (wie zum Beispiel Cremes), aber auch flüssige Formen (zum Beispiel Nasenspray). Ein Fokus liegt in der Produktion von Hormonen und Zytostatika. Als Mitglied der Aenova Group, einem weltweit führenden Unternehmen der Pharma- und Healthcare-Branche, beschäftigt Haupt Pharma Amareg in Regensburg rund 400 Mitarbeiter und bietet im Schnitt acht Ausbildungsplätze pro Jahr.