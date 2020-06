Hohe Expertise 19 Spitzenmediziner des UKR auf aktueller „Focus“-Ärzteliste

Alljährlich zeichnet das Magazin „Focus Gesundheit“ die besten Mediziner Deutschlands aus. Auch in diesem Jahr ist die Regensburger Universitätsmedizin mit 33 Personen wieder stark vertreten.

Regensburg. Das Coronavirus SARS-CoV-2 hält die Welt noch immer in Atem. Kliniken, Mediziner und medizinisches Personal rücken in Zeiten der Pandemie verstärkt in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Dennoch pausiert die Behandlung anderer Erkrankungen nicht, sondern die Spezialisten des UKR sind weiterhin für alle Patienten im Einsatz. Die aktuelle Ärzteliste des Magazins „Focus Gesundheit“ bestätigt erneut die hohe Expertise der Regensburger Universitätsmedizin: 19 Mediziner des UKR sowie 14 Mediziner der Regensburger Universitätsmedizin überzeugen mit ihrem Know-how.

„Unser Anspruch ist es, Spitzenmedizin für die gesamte Region Ostbayern zur Verfügung zu stellen und unseren Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten. Dass das UKR mit 19 Ärzten auf dieser Liste geführt wird, belegt, dass wir mit unserer engen Verflechtung aus hochqualitativer Patientenversorgung, wissenschaftlicher Arbeit und guter Lehre erfolgreich arbeiten. Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft weiterverfolgen“, freut sich Professor Dr. Bernhard M. Graf, Stellvertretender Ärztlicher Direktor des UKR, über die Auszeichnungen.

Der Zusammenstellung der ausgezeichneten Fachärzte der „Focus-Liste“ geht eine groß angelegte Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts voraus. Hierbei werden zum einen Kollegen befragt, von welchem medizinischen Spezialisten sie sich persönlich im Krankheitsfall betreuen lassen würden. Zum anderen bewerten Patienten ihre Zufriedenheit mit ihrem behandelnden Arzt. Als drittes Kriterium zieht die Umfrage die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen und deren medizinische Qualität zu Rate – ein Beleg für die medizinische Behandlungsaktualität der bewerteten Ärzte. Insgesamt werden 3.700 Ärzte aus 108 Erkrankungs- und Fachbereichen in der aktuellen Ausgabe des Magazins vom Dienstag, 2. Juni, gelistet. Die ausgezeichneten Regensburger Universitätsmediziner findet man im Einzelnen im Internet unter www.ukr.de.