Bürgermeisterin sagt Danke Unterstützung durch die Freiwilligen-Agentur – 200 Masken für Obdachlose

200 handgenähte Mund-Nasen-Bedeckungen hat die Geschäftsführerin der Freiwilligen-Agentur Regensburg, Maria Simon, der Unterkunft für Obdachlose zur Verfügung gestellt.

Regensburg. In Kooperation mit dem Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement, das bei der Stadt Regensburg angesiedelt ist, hat die Freiwilligen-Agentur viele Nähbegeisterte gewinnen können, die für bedürftige Personen kostenlos Masken genäht haben. Einen Teil davon nahm Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein in der Unterkunft für Obdachlose gerne entgegen: „Ich bin der Freiwilligen-Agentur für diese Unterstützung sehr dankbar. Dadurch können wir die Obdachlosen in der UfO noch besser versorgen und gut durch die Krise begleiten“, freute sich die Bürgermeisterin.