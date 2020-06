Gesundheit Mediziner des Caritas-Krankenhauses St. Josef zählen zu Deutschlands Besten

Das Magazin „Focus“ hat in seiner Ärzteliste „Deutschlands Top-Mediziner des Jahres 2020“ aufgeführt. Darunter sechs Ärzte des Caritas-Krankenhauses St. Josef. Sie gehören in neun Fachbereichen zu den Spitzenreitern.

Regensburg. Gleich dreimal gelistet ist Prof. Dr. Alois Fürst: als Spezialist im Bereich der Bauchchirurgie, bei Tumoren des Verdauungstraktes sowie bei Gallenblasen- und Gallenwegschirurgie. Er ist international bekannt durch seine klinische Forschung in der minimal-invasiven Tumorchirurgie.

Prof. Dr. Dr. Lukas Prantl vom Hochschulzentrum für Plastische Chirurgie wurde mit den Gebieten Brustchirurgie und Bauchdeckenstraffung zweimal in der Reihe der Top-Mediziner aufgeführt. Zudem wurde er am Universitätsklinikum Regensburg im Fachbereich Plastische Wiederherstellungschirurgie gelistet. Prof. Prantl ist Präsident der Deutschen Gesellschaft der Plastischen Chirurgen.

Ebenfalls zum wiederholten Male sind drei weitere Ärzte und eine Ärztin des Caritas-Krankenhauses St. Josef als Spezialisten ihres Faches genannt. So erhielt Prof. Dr. Bernhard Banas, Direktor der Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen, die Auszeichnung in der Kategorie Bluthochdruck – und das nicht zum ersten Mal. Seit es diese Kategorie in der Ärzteliste gibt, ist der anerkannte Hypertensiologe und Regionalbeauftragte der Deutschen Hochdruckliga dort verzeichnet.

Prof. Dr. Maximilian Burger, der die Klinik für Urologie am Caritas-Krankenhaus St. Josef – und damit eine der größten urologischen Kliniken Deutschlands – leitet, wird in der Ärzteliste als Spezialist für die Behandlung von Blasenkrebs geführt. Er trägt als Inhaber des Lehrstuhls für Urologie der Universität Regensburg die Verantwortung für die medizinische Versorgung im Rahmen der Regensburger Universitätsmedizin sowie für Forschung und Lehre.

Als führend im Bereich Brustkrebs ist Prof. Dr. Olaf Ortmann in der Liste hervorgehoben. Er ist nicht nur Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Ärztlicher Direktor im Caritas-Krankenhaus St. Josef, sondern zugleich Inhaber des Lehrstuhls für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität Regensburg und Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft. PD Dr. Ute Germer ist Teil des Teams von Prof. Dr. Olaf Ortmann. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Leiterin des Zentrums für Pränatalmedizin und besitzt mit der Stufe III der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin die höchste Qualifikation in der Ultraschalldiagnostik. Sie ist als eine der führenden Medizinerinnen in der Kategorie Risikogeburten und Pränataldiagnostik in der Liste vertreten.

Hochleistungsmedizin und Menschli chkeit

„Dass so viele unserer Mediziner bereits zum wiederholten Mal auf der Liste der Top-Ärzte genannt sind und damit zu den führenden Experten unseres Landes gehören, ist beeindruckend“, sagt Dr. Thomas Koch, Geschäftsführer des Caritas-Krankenhauses St. Josef. Zeige es doch, dass die Klinik zwar von der Anzahl der Betten nicht zu den größten in Deutschland gehöre, medizinisch dafür aber ganz vorne mit dabei sei. „Das ist es, was das Caritas-Krankenhaus St. Josef ausmacht: eine Hochleistungsmedizin, die man in großen Häusern vermuten würde, gepaart mit der familiären und menschlichen Atmosphäre eines mittelgroßen Krankenhauses“, so der Geschäftsführer weiter.

Für die Liste der besten Ärzte des Landes gelten strenge Kriterien. Das unabhängige Recherche-Institut Munich Inquire Media GmbH (MINQ) befragt im Auftrag des „Focus“ Fachkollegen ebenso wie Patientenverbände. Nur, wer besonders oft empfohlen wird, hat eine Chance in die Liste aufgenommen zu werden. Weitere wichtige Prüfsteine sind das angebotene Behandlungsspektrum, zusätzliche Spezialisierungen, klinische Studien und Publikationen.