Welt-Hypertonie-Tag Tipps von Chefarzt Prof. Dr. Buchner zu Bluthochdruck – eine stille Gefahr in Zeiten von Corona

Chefarzt Prof. Dr. Stefan Buchner. Foto: Franz Bauer/Pantografie

Aktuell lässt COVID-19 andere Krankheitsbilder wie Schlaganfälle und Herzinfarkte, die oft auf Bluthochdruck zurückzuführen sind, in den Hintergrund treten. Dabei versterben pro Jahr in Deutschland über 45.000 Menschen an einem Herzinfarkt und über 27.000 Menschen an einem Schlaganfall – und die Hälfte dieser Erkrankungen geht auf das Konto der Hypertonie, so der Fachbegriff für Bluthochdruck.