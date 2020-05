Stiftung „KreBeKi“ Benefizkonzert für „Teddydocs“ und „Mitmach-Chat Moritz“

Foto: Alexey Testov

Dieses Jahr gibt es aufgrund der COVID-19-Pandemie keine Teddyklinik in Regensburg. Doch wie schafft man nun in Zeiten von „Social Distancing“ – also dem physischen Getrenntsein – trotzdem schöne Momente?