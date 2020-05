Ausgangsbeschränkung vorbei Apotheker in Regensburg und Umgebung beraten – richtige Ernährung und viel trinken bei sportlicher Aktivität

Die Zeit der Ausgangssperre ist vorbei. Für viele Freizeitsportler beginnt jetzt auf den Tennis- oder Golfplätzen, in Leichtathletikstadien und auf den bayerischen Seen und Flüssen wieder das Training und der Freizeitspaß. Auch die Wanderwege im Bayerischen Voralpenland, der Fränkischen Schweiz oder im Bayerischen Wald dürfen wieder begangen werden.

Regensburg. „Wer jetzt wieder anfängt, regelmäßig Sport zu treiben, sollte sich nicht nur um die richtige Ausrüstung kümmern, sondern vor allem an die richtige Ernährung denken“, sagt Josef Kammermeier, Sprecher der Apotheker in Regensburg und Umgebung und fügt hinzu: „Fast die Hälfte aller Leistungseinbrüche im Sport sind auf Ernährungsfehler zurückzuführen.“ Die Apotheken in Regensburg und Umgebung beraten deshalb individuell, was man vor, während und nach dem Sport essen und trinken soll. „Besonders wichtig ist es, dass Sie immer rechtzeitig und ausreichend trinken und dabei dem Körper die Mineralstoffe und Spurenelemente wieder zuführen, die er beim Schwitzen verliert. Bereits unter normalen Bedingungen scheidet der Körper zweieinhalb Liter Wasser täglich aus – bei Hitze und Anstrengung entsprechen mehr. Wird die Flüssigkeit nicht regelmäßig ersetzt, nimmt die Leistungsfähigkeit ab und im schlimmsten Fall bricht der Organismus zusammen“, erklärt Apotheker Josef Kammermeier.

Nicht alle Getränke eignen sich gleich gut für die Regeneration des Wasserhaushalts. Bei mittlerer Belastungsdauer rät Josef Kammermeier zu stillem Mineralwasser und Schorle als schnellstmöglicher Flüssigkeitsersatz. Fruchtsäfte, Süßgetränke wie Cola, Limonade, Eistee oder sogenannte „Energydrinks“ haben hingegen einen zu hohen Zuckergehalt und sind als Sportgetränke deshalb ungeeignet. Sport erhöht den Bedarf an manchen Vitaminen und Mineralstoffen: Sportler brauchen mehr Kalium, Kalzium und vor allem Magnesium. Deshalb ist es wichtig, dass die Ernährung abwechslungsreich und vollwertig ist. Empfehlenswert ist die „Fünf am Tag“-Regel: zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse pro Tag. Wer sich einseitig ernährt und seine Nahrung ergänzen will, sollte das gezielt im Hinblick auf die jeweilige Sportart tun und sich dazu in einer Apotheke beraten lassen.

Reis, Nudeln, Kartoffeln und Brot sollten über die Hälfte des Energiebedarfs decken. Josef Kammermeier: „Essen Sie etwa drei Stunden vor dem Sport eine kohlenhydratreiche, fettarme Mahlzeit und eine Stunde vor Belastungsbeginn den letzten kleinen Imbiss. Nach einer Stunde Sport muss sich der Körper regenerieren. Die Glykogenspeicher in den Muskeln sind zu zwei Dritteln erschöpft. Wer sich nun mit fettem Essen und einem Bier belohnt, hat am nächsten Tag müde, schmerzende Muskeln. Richtig sind stattdessen viel Wasser oder Fruchtsaftschorle und eine kohlenhydratreiche Ernährung, um die Energiespeicher schnell wieder aufzufüllen.“

Etliche in Ernährungsberatung weitergebildete Apotheker in ganz Bayern bieten ein breites Beratungsangebot zur richtigen Ernährung an – von Ernährungserziehung in Schulen und Kindergärten, über die Schulung zum richtigen Umgang mit der Nahrung in Gruppenvorträgen bis hin zur Einzelberatung. Alle Apotheken in Bayern mit der Bereichsbezeichnung Ernährungsberatung, die entsprechende Beratungen, Kurse oder Vorträge anbieten können, sind aufgelistet auf der Internetseite der Bayerischen Landesapothekerkammer im Internet unter apothekensuche.blak.de. Alle Apotheker im WIPIG-Netzwerk Ernährung findet man im Internet unter www.wipig.de.