Johanniter geben Tipps Frühlingszeit ist Heuschnupfenzeit – Allergien nicht auf die leichte Schulter nehmen

Foto: Marianne Spath

Auf Grund der aktuellen Coronavirus-Pandemie denkt so mancher Betroffene bei einer laufenden Nase an eine Infektion mit dem Virus. Doch der lang ersehnte Frühling bringt für viele Allergiker auch diese Probleme mit: In der Heuschnupfenzeit kämpfen sie mit tränenden Augen, Hautreaktionen und Niesreiz. Wie sich die Symptome der Pollenallergie von Covid-19 unterscheiden, erläutern die Johanniter. Außerdem geben sie Tipps, wie man sich bei Heuschnupfen schützen kann.