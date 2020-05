Zum Stand Montag, 4. Mai, 13.15 Uhr, sind im Landkreis Cham keine weiteren Verdachtsfälle bestätigt worden, es bleibt bei 410 positiv auf das Coronavirus Getesteten. Mittlerweile wurden 376 Personen nach der Genesung aus der Quarantäne entlassen.

Landkreis Cham. In den Sana-Kliniken des Landkreises Cham werden vier bestätigte Covid-19-Fälle stationär behandelt, davon wird einer intensivmedizinisch versorgt. Es gab keinen Todesfall.

Erst am Montag, 4. Mai, wurde bekannt, dass am vergangenen Wochenende zwei Landkreisbürger, ein 81-jähriger und ein 88-jähriger Mann, verstorben sind. Mit oder an Covid-19 sind somit bisher insgesamt 19 Menschen aus dem Landkreis Cham verstorben.