Corona-Pandemie Die ersten Schüler kehren in die Klassen zurück – FIT AG spendet Filterträger an Parsberger Abschlussklassen

Am Montag, 27. April, sind die ersten Schüler nach sehs Wochen „Lernen daheim“ wieder in ihre Schulen zurückgekehrt. Der Lupburger Spezialfertiger FIT AG hat die Abschlussklassen der Parsberger Schulen mit praktischen Alltagsmasken aus Kunststoff ausgestattet. Wie gehen die Schulen mit den vielfältigen Herausforderungen um?

Parsberg. Am Freitag, 24. April, hat Jennifer Nadenik von der FIT AG den Schulleitern der Mittelschule Parsberg, der Edith-Stein-Realschule und des Gymnasiums Parsberg als Sachspende je 200 Filterträger als Alltagsmasken überreicht, zur Verteilung an die am Montag wiederkehrenden Schüler. Auch wenn in den bayerischen Schulen derzeit keine Maskenpflicht herrscht, waren sie ein willkommenes Hilfsmittel für die sichere Unterrichtswiederaufnahme.

Erster Schritt in eine gewisse Normalität

„Erst einmal sind wir froh, dass sich die Schule jetzt wieder mit Leben füllt“, sagt Manfred Hößl, Schulleiter am Gymnasium Parsberg. „Am Montag sind 55 Zwölftklässler wieder zum Unterricht angetreten. Aber auch für sie ist dies noch keine Rückkehr zu einem Schulalltag, wie wir ihn von vorher kennen.“ Der Unterricht in Corona-Zeiten werde ganz grundlegend der besonderen Situation angepasst, er findet nur in den Abiturfächern statt und die Schülerinnen und Schüler verteilen sich in kleinen Gruppen in großen Räumen, um dem Abstandsgebot Rechnung zu tragen.

Sorgfältiges Sicherheitskonzept

Rektor Matthias Ferstl von der Mittelschule Parsberg ergänzt: „Wir haben ein richtiges Konzept für den Infektionsschutz entwickelt, mit dem sich die Schule auf die veränderten Bedingungen vorbereitet.“ Dies beginne bereits beim Schulweg. „Im Unterricht sind Schutzmasken zwar nicht vorgeschrieben, aber was den Weg zur Schule und die Pausen angeht, sind wir uns des Infektionsrisikos natürlich bewusst und wollen sicher gehen, dass wir alles Machbare für die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler und ihrer Familien unternehmen. Daher sind wir sehr froh über die Masken von FIT.“

Intensive Prüfungsvorbereitung

Dass die Schülerinnen und Schüler überhaupt wieder Unterricht haben, ist notwendig, denn die Abschlussprüfungen stehen an. „Wir tun das Möglichste für unsere Schülerinnen und Schüler, dass sie trotz der schwierigen Zeit ihren Abschluss erfolgreich absolvieren können“, betont Rektorin Ingrid Meggl von der Edith-Stein-Realschule. Es sei immens wichtig, beides im Auge zu behalten, sowohl den Schulabschluss als auch den Schutz der Gesundheit. „Daher sind die Masken von FIT eine Supersache, dass sich Lehrer, Eltern und Schüler beruhigt fühlen.“