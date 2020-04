Pandemie 35.000 Mund-Nasenschutz-Masken für Mieter im Gewerbepark Regensburg

Haben 35.000 OP-Masken für die Mieter im Gewerbepark beschafft: Ellipsa-Geschäftsführer Johannes Ermannsreiter, Mieterbeirat Ralf Leidner (Achat Premium Hotel) und Gewerbepark-Geschäftsführer Roland Seehofer. Foto: Stephanie Meßmann

Seit 27. April gilt in ganz Deutschland die so genannte Maskenpflicht als weitere zentrale Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Virus-Infektionen. Bürgerinnen und Bürger müssen im ÖPNV oder in Geschäften einen Mund-Nasenschutz tragen.