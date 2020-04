Coronavirus Die AOK-Direktion in Regensburg öffnet ab Montag wieder

Die AOK Regensburg bietet wieder persönliche Beratungen vor Ort an. Ab Montag, 27. April, ist die Direktion für Kundenbesuche wieder geöffnet.

Regensburg. „Wir freuen uns, für unsere Versicherten und Firmenkunden wieder vor Ort persönlich da sein zu können“, sagt AOK-Direktor Richard Deml. Die AOK betreut mehr als 110.000 Versicherte und über 6.000 Betriebe in der Region.

Telefonische Terminvereinbarung möglich

Für den Gesundheitsschutz wurden entsprechende Maßnahmen getroffen: Im Wartebereich weisen etwa Bodenmarkierungen darauf hin, ausreichend Abstand zu halten. Plexiglasscheiben im Kundenbereich sorgen für zusätzlichen Schutz. In Anlehnung an die Entscheidung der Staatsregierung werden die Kunden gebeten, ihre Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. Alle weiteren Kontaktkanäle stehen auch weiterhin zur Verfügung: Per Telefon, Mail, Post und über das Onlineportal „Meine AOK“ können sich AOK-Versicherte wie gewohnt an ihre Krankenkasse wenden. Über das Onlineportal können Versicherte direkt und datengeschützt Unterlagen übermitteln wie zum Beispiel abfotografierte Krankmeldungen oder Rechnungen zur Kostenerstattung. Zusätzlich ist es möglich, über das Onlineportal oder auch telefonisch einen Beratungstermin vor Ort zu vereinbaren. Versicherte wenden sich dazu an ihre AOK unter der Rufnummer 0941/ 79606-357.