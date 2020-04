Beratung „Donum Vitae“ hilft auch in Corona-Krise

Angesichts der Corona-Krise sind Beratung und Unterstützung rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt weiterhin umfassend nötig. Darauf hat sich „Donum Vitae“ Regensburg eingestellt und dafür ein vielfältiges und erweitertes Beratungsangebot zusammengestellt.

Regensburg. „Es sind sowohl Telefon- und Videoberatung als auch im Einzelfall persönliche Gespräche möglich“, betont Leiterin Doris Schiller. Die Hilfesuchenden könnten ganz individuell entscheiden, welche Form der Beratung für sie passend sei. „Wir nehmen uns ausreichend Zeit für die Anliegen.“ In jedem Fall sei aber eine telefonische Terminvereinbarung notwendig. Und zwar unter der Nummer 0941/ 5956490.

Bei einem persönlichen Gespräch zwischen Berater/in und Klient/in werden laut Doris Schiller alle vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen wie Abstand, Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken usw. berücksichtigt. Sollten noch weitere Personen bei dem Gespräch dabei sein (Partner/in oder Dolmetscher/in) muss das bei der Terminvereinbarung angemeldet werden. Bei einer Beratung per Video über PC, Tablet oder Smartphone garantiert „Donum Vitae“ größtmögliche Datensicherheit durch TÜV-geprüfte Software. Der entsprechende Zugang erfolgt über einen Link, den die Hilfesuchenden bei der telefonischen Terminvereinbarung zugemailt bekommen. Dadurch gelangen sie in ein virtuelles Wartezimmer. Von dort werden sie in „Empfang“ genommen und können in einem ganz persönlichen Setting ihre Anliegen vortragen. Bereits in den vergangenen Wochen hat das Team von „Donum Vitae“ seine Telefonberatung verstärkt und damit gute Erfahrungen gemacht.

Weil in diesen Zeiten Hilfe und Beratung nötiger sind denn je, möchte das Beratungsteam alle Hilfesuchenden ermutigen, sich bei „Donum Vitae“ die nötige Unterstützung bzw. die entsprechenden Kontakte für weitergehende Beratung zu holen. „Melden Sie sich unbedingt, wenn Sie Unterstützung und Beratung benötigen. Wir sind trotz der veränderten Rahmenbedingungen zu unseren Öffnungszeiten für Sie da“, so Leiterin Doris Schiller.