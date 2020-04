Kontaktverbot Corona-Pandemie – die Oster-Vorbereitungen in den Einrichtungen des BRK laufen anders als gewohnt

Dieses Jahr gestalten sich die Oster-Vorbereitungen in den unterschiedlichen Einrichtungen des BRK anders als gewohnt. Aber dennoch: Es ist schön, auch und gerade in dieser Krisenzeit den Zusammenhalt und die Menschlichkeit zu spüren.

Regensburg. Die Mitarbeiter der BRK-Einrichtung der Tagespflege „Oase im Schloß“ Wiesent beispielsweise haben all ihre kreativen Fähigkeiten walten lassen und fleißig für Ostern gebastelt, um die speziellen „Oster-Grüße“ dann zu den Senioren zu bringen. Vor den Feiertagen sollen die selbst gestalteten Oster-Nestchen nun zu den Tagesgästen nach Hause gefahren und verteilt werden. Bestimmt zaubert es das ein oder andere Lächeln in` s Gesicht! Auf dass wir bald wieder alle miteinander, gemeinsam basteln und Freude am Leben haben können.

Die Kinder der Notbetreuung malen bunte Regenbögen an die Fenster, um anderen eine Freude zu machen und um ein positives Zeichen gegen Corona zu setzen. Es wird eine Zeit nach dem Virus geben, wir müssen nur zusammenhalten.

Im BRK-Seniorenzentrum Regenstauf haben der musikalische Haustechniker und ein Freund ein spontanes Garten-Konzert für die Senioren initiiert. Belauscht wurde dies vom Balkon aus (Foto).

Und im Rotkreuzheim in Regensburg helfen die Pflegerinnen und Pfleger den Bewohnern beim Oster-Skype mit der Familie.