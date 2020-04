Einfach mal reden Stadt bietet während der Corona-Pandemie eine neue Hotline für ältere Menschen

Foto: Dean Hindmarch/123rf.com

„Durch Reden kommen die Leut‘ z’amm“, weiß ein alter bayrischer Spruch. Was aber tun, wenn gerade das „Zusammenkommen“ nicht möglich ist – so wie in diesen Tagen und Wochen, wo das Corona-Virus ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht unmöglich macht?