Nach 17 Jahren Oliver Bredel verlässt die Sana-Kliniken Cham

Der Geschäftsführer der Sana-Kliniken des Landkreises Cham, Oliver Bredel, verlässt zum Monatsende das Unternehmen. Der 58-Jährige hatte die Geschicke der drei Häuser in Cham, Roding und Bad Kötzting mehr als sechs Jahre erfolgreich gelenkt.

Cham. Insgesamt war Bredel mehr als 17 Jahre beim drittgrößten privaten Klinikbetreiber in Deutschland beschäftigt. Weil seine Familie seit vielen Jahren in Nordrhein-Westfalen lebt, möchte Bredel seinen beruflichen Lebensmittelpunkt nun wieder dorthin verlagern. Bredel sagt: „Wenngleich es mir natürlich sehr schwer fällt, Cham gerade jetzt zu verlassen, so weiß ich doch, dass man hier mit Simon Astfäller, meinem geschätzten Partner in der Geschäftsführung, und seinen engagierten Kolleginnen und Kollegen gut gerüstet ist“. Er bedankte sich ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Kliniken für deren herausragendes Engagement in den letzten Jahren und gerade in diesen anspruchsvollen Zeiten.

Jan Stanslowski, im Vorstand der Sana-Kliniken AG und Vorsitzender des Aufsichtsrats in Cham, würdigte Bredels Verdienste: „Oliver Bredel ist ein Sana-Urgestein, der mit seinem Geschick und seiner Erfahrung entscheidend die positive Entwicklung der Sana-Kliniken des Landkreises Cham mitgeprägt hat. Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Oliver Bredel für seine neuen Aufgaben von Herzen alles erdenklich Gute.“

Mit Simon Astfäller, der bereits 2019 in die Geschäftsführung des Krankenhauses aufgerückt war, ist Kontinuität in der Führungsspitze gewährleistet. Nachfolger von Oliver Bredel als Sprecher der Geschäftsführung wird Klaus Fischer. Der 57-Jährige kommt von der Universitätsklinik Regensburg und war dort seit 2007 als kaufmännischer Direktor Mitglied des Vorstands. Der im Landkreis Cham geborene Fischer tritt sein Amt in Cham am 15. August an. „Mit Klaus Fischer haben wir einen hoch erfahrenen Klinikmanager und profilierten Kenner der bayerischen Kliniklandschaft gewinnen können. Wir wünschen ihm einen guten Start in diesen herausfordernden Zeiten“, sagte Stanslowski.