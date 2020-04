Auch in Corona-Zeiten Vorsicht vor winzigen Blutsaugern – Zecken übertragen FSME und Borreliose

Foto: 123rf.com

Die Natur ist in der Corona-Krise für viele ein idealer Zufluchtsort – man bewegt sich an der frischen Luft und kann anderen Menschen besser aus dem Weg gehen als in engen Straßen und Gassen. Doch auch in Wiesen und Wäldern ist Vorsicht geboten, denn mit steigenden Temperaturen beginnt auch die Hochsaison der Zecken.