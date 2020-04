Psychosoziale Hilfen Wer hilft bei was? – Anlaufstellen in Zeiten der Corona-Krise

Auf der Website von KISS kann eine Übersicht über die ambulanten Beratungsstellen und Hilfetelefonnummern abgerufen werden.

Regensburg. „Gerade jetzt ist es wichtig, dass niemand alleine bleibt und in seinen Wohnungen vereinsamt“, so Lisbeth Wagner von KISS. Damit alle Bürgerinnen und Bürger erfahren, welche Beratungsstellen erreichbar sind ist das Dokument zu den vorherigen Krisenthemen – wie Sucht, psychische Erkrankungen, Depression, Stress in der Familie, Sorgen in der Schwangerschaft oder Trauer erstellt worden. Unter www.kiss-regensburg.de ist die Liste – die täglich aktualisiert wird – abrufbar.