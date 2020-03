Corona-Pandemie Dr. Markus Zimmermann übernimmt ärztliche Leitung der Führungsgruppe Katastrophenschutz

Dr. Markus Zimmermann. Foto: Ursula Hildebrand

Landrätin Tanja Schweiger hat in ihrer Funktion als Vorsitzende des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Regensburg – in Abstimmung mit den Verbandsräten Landrat Franz Löffler, Landrat Willibald Gailler und Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer – am 26. März Privatdozent Dr. Markus Zimmermann zum Ärztlichen Leiter Führungsgruppe Katastrophenschutz berufen.