Pandemie Das Uniklinikum informiert – Coronavirus-Hotline gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen

Das Universitätsklinikum Regensburg (UKR) bietet eine Telefon-Hotline an, unter der sich Bürgerinnen und Bürger rund um das Corona-Virus informieren können.

Regensburg. Nachdem die Anzahl an Covid-19-Erkrankten noch immer zunimmt, sind viele Menschen weiter verunsichert. Abhilfe schafft hier die Corona-Virus-Hotline des UKR, die von Montag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0941/ 944-5000 erreichbar ist. Hier beantwortet das UKR Fragen zu typischen Symptomen, berät über die Notwendigkeit eines Tests oder klärt fundamentale Aspekte zu Covid-19. Außerdem kann direkt über diese Hotline ein Termin vereinbart werden, falls ein Test notwendig ist. So können lange Wartezeiten an der Teststelle des UKR vermieden werden.