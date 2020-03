Coronavirus Das Bürgerheim Kumpfmühl schließt für Besucherinnen und Besucher

Aufgrund der wachsenden Gefahr einer Pandemie – ausgelöst durch das so genannten Coronavirus – wird das Pflegeheim Bürgerheim Kumpfmühl in Regensburg zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner bis auf Weiteres für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Ärzte und Therapeuten sind davon ausgenommen.

Regensburg. „Auch wenn bei uns niemand am Coronavirus erkrankt ist, müssen wir alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um das Risiko einer Infektion bei uns im Haus so gering wie möglich zu halten“, so Heimleiterin Wiebke Buchinger. „Ein wichtiger Schritt ist nach Rücksprache mit den Behörden, den Kontakt zu anderen Menschen auf ein nötiges Maß zu reduzieren. Wir haben uns daher entschlossen, die Angehörigen zu bitten, auf Besuche zu verzichten.“

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer wurde dieser Schritt beschlossen: „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, doch sie dient zum Schutz – vor allem unserer ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die besonders gefährdet sind“, betont Maltz-Schwarzfischer.

Die Angehörigen und Betreuer werden über die Schließung per Post direkt informiert.