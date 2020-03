Info des Gesundheitsministeriums Erster Coronavirus-Todesfall in Bayern – 80-Jähriger mit Vorerkrankungen gestorben

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Donnerstag, 12. März, darüber informiert, dass in Würzburg der erste Coronavirus-Todesfall in Bayern bestätigt worden ist.