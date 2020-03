Stand 12. März möchte der Bürgermeister bekanntgeben, dass alle städtischen Veranstaltungen in Stadthalle, Kulturhaus und Grundschulmensa bis einschließlich Mai 2020 abzusagen sind.

Neutraubling. Dazu gehören unter anderem gleich im März der Tag der offenen Tür im Kulturhaus, die Sportlerehrung in der Stadthalle, die städtischen Kulturveranstaltungen in Stadthalle, Kulturhaus und evangelischer Kirche und der Infoabend zum Hallenbad in der Grundschulmensa.

Aus gegebenem Anlass möchten wir Menschenansammlungen und das damit verbundene Infektionsrisiko möglichst vermeiden bzw. gering halten.