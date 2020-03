Landkreis Cham Sana-Kliniken bitten um Reduzierung der Besuche bei Patienten im Krankenhaus

Foto: 123rf.com

„Wir verstehen, dass Besucher von Patienten den Wunsch haben, ihren Angehörigen, gerade auch bei einer stationären Behandlung im Krankenhaus, so nahe wie möglich sein zu wollen“, so die Verantwortlichen der Sana-Kliniken des Landkreises Cham . „Trotzdem möchten wir alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis bitten, Besuche ihrer Angehörigen, in Anbetracht des momentan erhöhten Infektionsrisikos durch das neuartige Coronavirus, zu reduzieren.“