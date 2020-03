Stadtjugendring Kostenloser Erste-Hilfe-Grundkurs

Der Stadtjugendring Regensburg lädt am Samstag, 28. März, alle interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Erste-Hilfe-Grundkurs in seine Geschäftsstelle ein.

Regensburg. Kursinhalte sind unter anderem: Helfen bei Unfällen, Verbrennungen, Hitze-/Kälteschäden, lebensrettende Sofortmaßnahmen wie stabile Seitenlage und Wiederbelebung und zahlreiche praktische Übungsmöglichkeiten.

Der Kurs eignet sich zur Erlangung von Kenntnissen der Ersten Hilfe für Betriebsersthelfer, Führerscheinanwärter aller Klassen, Studenten, Sportlehrer und Privatpersonen. Der Kurs soll den ehrenamtlich aktiven Jugendlichen dabei helfen, in mehr oder weniger schlimmen Notsituationen die richtige erste Hilfe zu leisten. Natürlich sind alle interessierten Jugendlichen herzlich willkommen.

Anmeldeschluss ist am Sonntag, 22. März. Es kann sich über die Homepage des Stadtjugendring im Internet unter www.jugend-regensburg.de/programm angemeldet werden. Bei weiteren Fragen kann sich gerne jederzeit per Mail an stjr@jugend-regensburg.de gewandt werden. Der Stadtjugendring ist telefonisch von Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr und Mittwoch bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0941/ 561610 erreichbar.