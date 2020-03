Kreisklinik Wörth Digitale Patientenkurve hat sich bewährt

Nach der vollständigen Digitalisierung der noch vorhandenen Papierakten (digitales Langzeitarchiv für 30 Jahre) folgte vor einem Jahr der zweite wichtige Meilenstein in der Digitalisierungs-Strategie der Kreisklinik Wörth an der Donau – die vollständige Ablösung der papiergebundenen ärztlichen und pflegerischen Dokumentation. Seit Dezember 2018 ist auf den Normalstationen und größtenteils auf der Intensivstation eine digitale Patientenkurve in Betrieb.

Wörth an der Donau. Landrätin Tanja Schweiger zog in einem Pressegespräch gemeinsam mit Klinikdirektor Martin Rederer, der Projektgesamtleiterin, Tina Fuchs (stellvertretende Pflegedienstleiterin) und dem ärztlichen Projektleiter, Daniel Reitenberger (Oberarzt der Inneren Medizin), ein positives Fazit nach einem Jahr Umsetzung der digitalen Patientenkurve und gab Auskunft, wo noch weitere Digitalisierungs-Schritte anstehen.

„Die Digitalisierung trägt zur Entlastung des Personals im Medizin- und Pflegebereich bei, was letztlich den in der Kreisklinik Wörth behandelten Patienten zugute kommt“, so Landrätin Tanja Schweiger. Seit Inbetriebnahme der digitalen Patientenkurve werden in der Klinik Patientenverläufe, Diagnosen, Vitaldaten, Fieber- und Blutdruckwerte, Visiten, Medikamenten- und sonstige Anordnungen, Schmerz- und Physiotherapie und Sozialdienst per Computer-Tablet (direkt am Patientenbett), mobil oder auf den vorhandenen stationären Rechnern dokumentiert. Die Visite erfolgt mit Tablet, das Papier hat weitestgehend ausgedient. Die Klinik hat aus eigenen Mitteln über 450.000 Euro in dieses Projekt investiert.

Etabliert wurde seit Oktober 2019 auch ein Zusatzmodul zur Arzneimittel-Therapiesicherheit. Hier kann per Knopfdruck die vorhandene, digitale Arzneimittelmedikation jederzeit während des stationären Aufenthaltes auf Kontraindikationen, Dosierungen und Unverträglichkeiten überprüft werden. Bei der Entlassung kann der bundeseinheitliche Medikationsplan ebenfalls unkompliziert erstellt werden. Seit Dezember 2019 wurde auf der Inneren Station die digitale Pflegeprozessplanung als Pilot eingeführt, hier wird bei der stationären Aufnahme aufgrund einer individuellen Pflegeanamnese mit dem Patienten ein für ihn geeigneter und strukturierter Pflegeablauf für den stationären Aufenthalt geplant – Abweichungen sind natürlich patienten- und situationsbedingt jederzeit möglich.

Das Projektteam sieht in der digitalen Patientenkurve eine Reihe von Vorteilen sowohl für die Patienten als auch für das Personal der Kreisklinik Wörth: Anordnungen und Befunde sind schneller verfügbar und eine schnelle und zeitnahe Pflegedokumentation ist jederzeit auch direkt am Patientenbett möglich. Alle Verantwortlichen können gleichzeitig auf Patientendaten, Befunde und Anordnungen zugreifen und die Dokumentation verschiedener Fachbereiche kann gleichzeitig erfolgen. Maßnahmen und Medikamente können schneller vorbereitet werden und damit werden insgesamt die Abläufe beschleunigt, zum Vorteil für die Patienten. Außerdem sieht die Klinik einen Vorteil in der besseren Leserlichkeit der Anordnungen gegenüber der alten Papierkurve und im Zeitgewinn für die Arbeit am Patienten. Die Formulardokumentation ist individuell an das Haus angepasst (Expertengruppen erstellen die Formulare, Ärzte erstellen individuelle Visitenformulare) und das Arbeiten sowie die Vorgehensweise werden standardisiert und vereinheitlicht. Medikationsstandards und Ablaufstandards, die in der Klinik festgelegt wurden, sind digital übernommen und als frei programmierbare Sets hinterlegt worden und können mit einem Mausklick angeordnet werden. Die Medikamenten-Dosierung kann jederzeit überprüft werden und zum Beispiel an Laborwert-Änderungen angepasst werden. So gibt es eine Arzneimittel-Therapiesicherheit und die Kurvenvisite wird beschleunigt.

Ebenfalls digitalisiert wurde Anfang 2019 die Zentrale Notaufnahme (ZNA). Die Rettungsdienste melden ihre Patienten über das NIDA-Board bereits bei der Anfahrt digital in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Kreisklinik Wörth an, was zu einem entscheidenden Zeitvorteil bei der Behandlung eines Patienten führen kann. Die medizinische Schweregradeinstufung und die anschließende pfadgeführte ambulante, als auch stationäre Dokumentation der Notfallbehandlung erfolgt ebenfalls papierlos. Bereits seit Jahren gibt es von den bildgebenden Großgeräten wie CT, MRT, konventionelles Röntgen, C-Bögen und so weiter nur noch digitale Bilder – die Röntgenfolien haben schon lange ausgedient. Die digitale Strategie an der Kreisklinik ist noch lange nicht zu Ende – das Projektteam hat schon weitere gute Ideen, die es in den nächsten Jahren umzusetzen gilt. Bei weiteren Fragen steht die Krankenhausleitung jederzeit gerne zur Verfügung. Direktor Martin Rederer ist unter der Telefonnummer 09482/ 2020 oder per Mail an info@kreisklinik-woerth.de erreichbar. Infos gibt es auch im Internet unter www.kreisklinik-woerth.de.