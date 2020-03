KVB informiert Die Kapazitäten in der Vermittlung des Corona-Fahrdienstes wurden erweitert

Allein in den vergangenen drei Tagen wurden über 15.000 Anrufe unter der Rufnummer 116117 des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Bayern bearbeitet. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB), die den Bereitschaftsdienst und damit auch den Hausbesuchsdienst zur Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus koordiniert, am Dienstag, 10. März, in München mit.