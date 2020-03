Gesundheit Coronavirus – Blindeninstitut Regensburg sagt vorsorglich Veranstaltung ab

Foto: 123rf.com

Aufgrund der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus in der Region haben sich die Verantwortlichen des Blindeninstituts Regensburg dazu entschlossen, die Auftaktveranstaltung des Präventionsprogramms „Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“ am Montag, 16. März, zu verschieben.