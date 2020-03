Vortrag zu Essstörungen Wer is(s)t denn noch normal?

Am Dienstag, 24. März, findet im Familienstützpunkt/Jugendtreff Lappersdorf in der Pielmühlerstraße von 18.30 bis 20 Uhr ein 90-minütiger kostenloser Vortrag zum Thema „Wer is(s)t denn noch normal? – Essstörungen bei Jugendlichen und Erwachsenen“ statt.

Lappersdorf. Referentin ist Diplom-Sozialpädagogin Claudia Burmeister – Mitbegründerin und Leiterin der Beratungsstelle zu Essstörungen „waagnis“. Die Referentin wird unter anderem über Krankheitsbilder, Hintergründe und Folgeerscheinungen sprechen. Des Weiteren über erste Anzeichen, Umgang mit der Erkrankung beziehungsweise mit Betroffenen, Behandlungsmöglichkeiten und Hilfsangebote.

Auffälliges Essverhalten bei Jugendlichen und Erwachsenen ist heute häufig zu finden. Oft steht dies im Zusammenhang mit dem Wunsch nach Gesundheit und Schönheit oder hat mit ethischen und ökologischen Überzeugungen zu tun. Bei einigen Menschen kann dieses Verhalten aber auch Ausdruck einer seelisch bedingten, krankhaften Essstörung sein. Durch rechtzeitiges Erkennen der Warnsignale, verständnisvollen und konsequenten Umgang und die rechtzeitige Vermittlung an eine geeignete Beratungs- und Behandlungseinrichtung können schwere Verläufe von Essstörungen abgefangen werden.

Diese Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten – eine Anmeldung ist nicht nötig. Veranstalter sind das Staatliche Landratsamt – Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Regensburg, der Familienstützpunkt Lappersdorf und die Beratungsstelle zu Essstörungen „waagnis“. Der Zugang ist barrierefrei. Der gleiche Vortrag findet auch in anderen Familienstützpunkten des Landkreises Regensburg statt, der nächste am 2. April im Familienstützpunkt in Regenstauf.