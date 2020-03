Das Landratsamt informiert 47-Jähriger aus Lappersdorf positiv auf Coronavirus getestet

Im Landkreis Regensburg ist der erste Coronavirus-Fall bestätigt worden. Es handelt sich um einen 47-jährigen Mann aus dem Gemeindebereich Lappersdorf.

Lappersdorf. Wegen geringer Krankheitssymptome hatte er seinen Hausarzt aufgesucht. Der vom Hausarzt durchgeführte Test hatte das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Der Mann wurde einen Tag stationär in der Klink behandelt und befindet sich seit Samstagnachmittag, 7. März, bei geringen Beschwerden in häuslicher Isolation. Die weiteren im Haushalt lebenden Personen – die Ehefrau sowie zwei schulpflichtige Kinder – wurden ebenfalls auf das Coronavirus getestet. Bei diesen drei Personen verlief der Test negativ, bei ihnen liegt also keine Infektion vor. Die Familie hat sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten.

Das Gesundheitsamt Regensburg hat alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet. So wurde nach Bekanntwerden sofort damit begonnen, alle Kontaktpersonen zu ermitteln.

Informationen zum Coronavirus sind online auf der Homepage des Landkreises Regensburg unter www.landkreis-regensburg.de abrufbar.