Hygiene Das Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg erhält erneut Gold-Zertifikat der „Aktion saubere Hände“

Saubere Hände sind für ein Krankenhaus eine Selbstverständlichkeit – überall. Jede Klinik hat für Hygienefragen Abteilungen und Fachkräfte, die sich darum kümmern. Das gehört in Deutschland zur hohen Qualität der medizinischen Versorgung. Nicht jedes Haus lässt sich jedoch zertifizieren, da die dazugehörigen Audits einen erheblichen Mehraufwand im Klinikalltag bedeuten.

Regensburg. Bei den Barmherzigen wurde dieser Aufwand nun zum wiederholten Mal betrieben – mit Erfolg. Denn das Haus hat in diesem Jahr erneut das Gold-Zertifikat der „Aktion saubere Hände“ verliehen bekommen. Damit ist die Klinik als eines von nur sieben Krankenhäusern in Bayern und als derzeit einziges Großkrankenhaus im Freistaat zertifiziert. „Das ist ein Spiegel unseres Engagements für unsere Patienten“, freut sich Geschäftsführer Dr. Andreas Kestler, gemeinsam mit dem zuständigen Team. „Mein Dank geht hier insbesondere an die link nurses, die hygienebeauftragen Ärztinnen und Ärzte, an die Hygienefachpflegekräfte, unseren Krankenhaushygieniker Dr. Andreas Ambrosch und die beiden Ärztlichen Direktoren. Insgesamt fast 100 Mitarbeitende, die erneut tolle Schulungs- und Motivationsarbeit geleistet haben.“

In Zeiten des Corona-Virus – Influenza nicht zu vergessen - kommt dieser jüngsten Zertifizierung sicherlich eine ganz besondere Bedeutung zu. Vermittelt der Goldstatus hier doch sichtbar und transparent höchste Sicherheit bei der Hygiene in allen Bereichen des Krankenhauses.