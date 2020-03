Aktuelle Entwicklung Gesundheitsministerium meldet zwölf weitere bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Donnerstag, 5. März, über die aktuelle Entwicklung bei dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert.

Bayern. Ein Ministeriumssprecher teilte in München mit, dass bis zum Donnerstagvormittag (Stand 10 Uhr) weitere zwölf Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt wurden. Damit gibt es derzeit seit Donnerstag vergangener Woche insgesamt 54 neue bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern.

Vier Fälle wurden aus München gemeldet, zwei aus dem oberbayerischen Landkreis Miesbach. Außerdem wurden zwei Fälle aus dem Landkreis Neu-Ulm gemeldet sowie ein Fall aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Aus dem mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt wurde ein Fall gemeldet. Zwei Fälle wurden aus Würzburg gemeldet.

Die Gesundheitsbehörden ermitteln aktuell sowohl mögliche Kontaktpersonen als auch Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen.