Wegen des Coronavirus Vortrag am Bezirksklinikum vorsorglich abgesagt

Foto: 123rf.com

Der Visite-Vortrag „Gehirn und Ernährung – Futter für die grauen Zellen“ von Prof. Dr. med. Ralf Linker am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr am Bezirksklinikum in Regensburg muss leider entfallen.