Coronavirus Aktuelle Information des Gesundheitsamtes Cham

Das Gesundheitsamt Cham am Landratsamt Cham hat bisher (Stand Montag, 2. März, 12 Uhr) insgesamt 15 Personen auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus getestet. Die Testergebnisse waren in allen Fällen negativ.

Landkreis Cham. Negativ getestet wurde auch ein Mitarbeiter der Ensinger GmbH Werk Böblingen, der Kontakt mit einem Infizierten hatte und sich vorübergehend im Werk Cham aufhielt. Die Kontaktpersonen in Cham wurden ermittelt und vorsorglich gebeten, kurzfristig im Home Office zu arbeiten. Eine Quarantäne wurde behördlicherseits nicht angeordnet.

Bei den 15 Getesteten handelt es sich vorwiegend um Rückkehrer aus Risikogebieten in Italien. Getestet werden nach den Vorgaben des RKI Personen, die entweder direkten Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19 hatten und Krankheitssymptome aufweisen, oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben und Krankheitssymptome aufweisen. Die aktuelle Liste der Risikogebiete wird im Internet unter www.rki.de ständig aktualisiert. Um die Untersuchungsmöglichkeiten nicht zu überlasten, sind diese Bedingungen einzuhalten. Das Gesundheitsamt Cham führt diese Untersuchungen in einem vom BRK bereitgestellten Container außerhalb der Diensträume durch. Der Verdacht wird durch einen Abstrich aus dem Rachen und einen anschließenden Labortest geklärt.

Landrat Franz Löffler und das Gesundheitsamt weisen weiterhin auf die allgemeinen Schutzmaßnahmen hin. Vor einer Infektion mit dem Coronavirus kann man sich und andere wie bei anderen infektiösen Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel Grippe, mit den üblichen Hygieneempfehlungen am besten schützen: Abstand halten und engen Kontakt mit Personen, die an einer Atemwegsinfektion erkrankt sind, meiden; häufiges Händewaschen; beim Niesen und Husten Mund und Nase mit der Armbeuge abdecken; Händeschütteln vermeiden; Einmaltaschentücher verwenden und ordentlich entsorgen; Menschenansammlungen meiden; Notwendigkeit von Reisen in Risikogebiete sorgfältig abwägen. Wenn ein bestätigter Fall vorliegen sollte, erfolgt eine häusliche Absonderung des Betroffenen oder –soweit er schwerer erkrankt ist – Isolationsunterbringung im Krankenhaus.

Betroffene können sich nach vorheriger Anmeldung auch an das Gesundheitsamt am Landratsamt Cham unter der Telefonnummer 09971/ 78-450 an ihren Arzt oder an das Krankenhaus wenden. Am Bayerischen Landesamt für Lebensmittelsicherheit wurde unter der Telefonnummer 09131/ 6808-5101 eine Telefon-Hotline eingerichtet. Antworten auf häufig gestellte Fragen zum neuartigen Coronavirus (2019-nCoV) findet man auch auf der Seite des Robert Koch Instituts im Internet unter www.rki.de, auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unter www.stmgp.bayern.de und des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter www.lgl.bayern.de. Zu Fragen des Schulbesuchs informiert das bayerische Kultusministerium im Internet unter www.km.bayern.de. Das Bayerische Familienministerium hat am Sonntag, 1. März, die Empfehlungen für Eltern, deren Kinder eine Kita, eine Kindertagespflegestelle oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung für Kinder und Jugendliche besuchen, aktualisiert und im Internet unter www.stmas.bayern.de veröffentlicht.