Kurs für Mädchen in der Pubertät „Was passiert in meinem Körper“ – Stefanie Aumer begleitet Mädchen im Um- und Aufbruch

Foto: 123rf.com

Im Kurs „Was passiert in meinem Körper“ am Samstag, 7. März, begleitet Stefanie Aumer, Sozialpädagogin am Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Regensburg, Mädchen zwischen neun und zwölf Jahren auf ihrer ganz persönlichen Reiseroute.