Im Gesundheitsamt Pädagogisch-audiologische Beratung bei Hör- und Sprachproblemen von Kindern

Der kostenlose Test bietet eine gute Hilfestellung bei der Frage zur altersgemäßen Hör- und Sprachentwicklung Ihres Kindes. (Foto: Julia Knorr)

Die Sprachentwicklung eines Kindes verläuft nach einem vorhersehbaren Schema. Viele Eltern fragen sich jedoch, ob die Sprachentwicklung ihres Kindes noch altersgemäß ist oder ob nicht vielleicht eine Verzögerung vorliegen könnte. Auch einzuschätzen, ob das Kind richtig hört, ist nicht immer ganz einfach. Für Eltern, die Fragen in Bezug auf die Hör- und Sprachentwicklung ihres Kindes haben, gib es am Landratsamt Regensburg, Gesundheitsamt, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Hören und Sprache in Straubing eine Beratungsmöglichkeit.