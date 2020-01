Fortbildung für Pflegekräfte Bei Schlaganfall rasche Hilfe sichern

(Foto: medbo/Lissy Höller)

Die klinische Versorgung nach einem Schlaganfall ist drei Tage lang Thema einer Fortbildung im medbo Bezirksklinikum in Regensburg gewesen. Insgesamt 18 Stroke Unit Pflegekräfte der Kooperationskliniken in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz wurden in die Grundlagen der Medizin, Pflege und Therapie von Schlaganfallpatienten eingewiesen.