Letzte Hilfe Wie kann Sterben gelingen? – Informationen und Austausch am 24. Januar im marinaforum Regensburg

(Foto: 123rf.com)

Was geschieht beim Sterben? Wie können Angehörige den Kranken unterstützen? Welche Veränderungen treten beim Betroffenen auf? Wo finde ich Hilfe? Für alle Menschen, die Fragen zum Thema Sterben und Tod haben und wissen möchten, was sie für eine gelingende Begleitung benötigen und welche Unterstützungsmöglichkeiten es in dieser besonderen Situation gibt, haben der Hospiz-Verein Regensburg, Palliamo und die Regensburger Bildungseinrichtungen (vhs der Stadt Regensburg, Evangelisches Bildungswerk Regensburg und Katholische Erwachsenenbildung Regensburg Stadt) die Veranstaltung „Letzte Hilfe – wie kann Sterben gelingen?“ ins Leben gerufen.