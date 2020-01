Peter Aumer zur Abstimmung „Wir brauchen dringend mehr Spenderorgane, um Menschenleben retten zu können!“

(Foto: Berli Berlinski)

„In den letzten Monaten habe ich mich aufgrund der weitreichenden Entscheidung gründlich mit dem Thema Organspende und den beiden Gesetzentwürfen auseinandergesetzt und bin zu dem Entschluss gekommen für den Gesetzentwurf der doppelten Widerspruchslösung zu stimmen“, so der Bundestagsabgeordnete Peter Aumer (CSU) aus Regenstauf in einer Mitteilung am Donnerstag, 16. Januar.