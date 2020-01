Gruppenangebot für Männer Kraft für neue Wege nach der Trennung

Unter dem Motto „Kraft für neue Wege nach der Trennung“ treffen sich von Trennung und Scheidung betroffene Männer an der Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Regensburg.

REGENSBURG Der Kurs begleitet Männer auf ihrem Trennungsweg und unterstützt sie bei einem Neuanfang. Im Gespräch mit anderen Männern kann die Entwicklung hin zu neuen, kraftspendenden Perspektiven erarbeitet werden. Die Gruppe wird angeleitet von Bernhard Bauer, Ehe-, Familien- und Lebensberater, und findet einmal monatlich in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle in der Landshuter Straße 16 in Regensburg statt. Das erste von sechs geplanten Treffen ist am Mittwoch, 15. Januar 2020, um 18.30 Uhr.

Nähere Informationen und Anmeldung gibt es unter der Telefonnummer 0941/ 51670.