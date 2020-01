Medizin „Gesundheitsregion plus“ – fast zwei Drittel aller bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte sind mit dabei

(Foto: 123rf.com)

In Bayern gibt es immer mehr „Gesundheitsregionen plus“, in denen Städte und Landkreise passgenaue Lösungen für die Gesundheitsversorgung und Prävention der Bevölkerung vor Ort entwickeln. Darauf hat Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml am Sonntag , 5 Januar 2020, hingewiesen.