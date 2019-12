Regionale Fachstellen gestartet Versorgung Pflegebedürftiger wird weiter ausgebaut

Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml baut die Versorgungsstrukturen für Pflegebedürftige und deren Angehörige weiter aus. Huml betonte am Samstag: „Mein Ziel ist es, dass Pflegebedürftige bis zuletzt ein möglichst eigenständiges und selbstbestimmtes Leben in der Mitte der Gesellschaft führen können. Hierzu bauen wir unser Netz an regionalen ‚Fachstellen für Demenz und Pflege‘ weiter aus. Im Dezember 2019 haben die Fachstellen in Oberfranken und der Oberpfalz ihre Arbeit aufgenommen.“