Angebot zu Weihnachten Mit dem Johanniter-Fahrdienst zu den Liebsten

Johanniter bieten an den Weihnachtsfeiertagen einen Fahrdienst für Menschen an, die im Rollstuhl sitzen oder liegend transportiert werden müssen – damit niemand zum Fest alleine bleiben muss.

REGENSBURG Gerade an den Weihnachtsfeiertagen möchte man seine Familie um sich haben und Zeit mit den Liebsten verbringen. Leider ist es für viele Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, zur Familie zu fahren oder sich abholen zu lassen – gerade wenn der Angehörige im Rollstuhl sitzt oder sogar liegend transportiert werden muss. In solchen Fällen unterstützt der Johanniter-Fahrdienst betroffene Familien gerne.

Der Johanniter-Fahrdienst eignet sich für Personen, die aufgrund einer Behinderung oder Erkrankung die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Auto nicht nutzen können. Die Personen benötigen während der Fahrt jedoch keine medizinisch-fachliche Hilfe.

„Wir fahren Sie an den Weihnachtsfeiertagen vormittags an das gewünschte Ziel und nachmittags wieder zurück“, so Fahrdienstleiter Tobias Karl. Unter der Telefonnummer 0941/ 59 85 46 30 kann man den Johanniter-Fahrdienst erreichen.