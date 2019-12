Beratung Hier gibt es Infos zu Hilfen für Pflegebedürftige und für Menschen mit Behinderung

Eine Fachkraft des Bezirks Oberpfalz berät zu Hilfen für Pflegebedürftige und für Menschen mit Behinderung.

REGENSBURG Die nächsten Service- und Beratungstage des Bezirks Oberpfalz zu Hilfen für pflegebedürftige und behinderte Menschen finden statt am 9. Januar und am 23. Januar jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr im Landratsamt Regensburg, Altmühlstraße 3, Zimmer 1.048 (1. Obergeschoss; Aufzug vorhanden). Weitere Beratungstermine sind am 6. Februar und am 20. Februar ebenfalls von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Um Terminvereinbarung vorab wird gebeten unter Telefonnummer 0941/9100-2160 oder 0941/9100-2152 oder per Mail an beratungsstelle@bezirk-oberpfalz.de