Großzügige Spende an „KreBeKi“ Die berühmte Fernsehmaus war zu Besuch in der KUNO-Klinik St. Hedwig

Anlässlich des 15-jährigen „KreBeKi“-Jubiläums waren die Maus und der Playmobil-Pirat zu Gast in der Hedwigsklinik: Alexandra Tschirucina, Prior Seraphim Schorer, Gaby Eisenhut, Hubert Treml, Sabine Beiser, Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Robert Prill. (Foto: Stephanie Tschautscher)

Da haben die Kids in St. Hedwig gestaunt: Am Samstag, 14. Dezember, war die WDR-Maus in Begleitung des großen Piraten von Playmobil zu Besuch in der Kinderklinik.