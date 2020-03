Wegen Coronavirus Besuche beim Landratsamt nur nach Terminvereinbarung

Foto: Becker

Der Parteiverkehr am Landratsamt Rottal-Inn wird ab morgen, 18.3.2020, wegen des Coronavirus noch weiter eingeschränkt. Besuche am Landratsamt sind dann nur noch in dringenden Fällen und nur nach telefonischer Voranmeldung möglich.