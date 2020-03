Pandemie Aktuell 30 Corona-Fälle im Landkreis Rottal-Inn

Mit bislang insgesamt 6 weiteren am 17. März gemeldeten Fällen liegt die Anzahl der am Corona-Virus erkrankten Menschen im Landkreis Rottal-Inn nun bei 30. Landrat Michael Fahmüller ruft zum Zusammenhalt in der Krise auf.

ROTTAL-INN. bisher bereits bekannten Fälle zurückgeführt werden können. Darunter befinden sich auch ein Lehrer und ein weiterer Schüler des Gymnasiums Eggenfelden. Am heutigen Dienstag kamen noch insgesamt sechs weitere Fälle hinzu, davon 5 aus Massing, die zumindest teilweise offensichtlich zusammenhängen.

Die Anfragen beim Bürgertelefon Rottal-Inn werden immer mehr, alleine gestern waren es über 300 Anrufe – die Vielzahl an notwendigen Rückrufen nicht mitgerechnet. Das Landratsamt Rottal-Inn weist daher ausdrücklich darauf hin, dass beim Bürgertelefon nur sachliche bzw. individuelle Fragen von Privatpersonen zum Verhalten bei Erkrankungen, Kontakten etc. – beantwortet werden können. Fragen zu unternehmerischem Verhalten werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bürgertelefons ausdrücklich nicht beantwortet.

Fragen zu Förderungen/Soforthilfemaßnahmen beantwortet die Service-Hotline des Bayerischen Wirtschaftsministeriums unter Tel.: 089 2162-2101. Unternehmer finden Informationen außerdem online unter: https://www.rottal-inn.de/wirtschaft-tourismus/wirtschaft/informationen-zu-dem-corona-virus-fuer-unternehmen/

Landrat Fahmüller wendet sich an die Bevölkerung: Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, wie sie wohl die wenigsten von uns je erlebt haben – umso wichtiger ist es, dass wir jetzt alle zusammenhalten. Und wir im Landkreis Rottal-Inn wissen, wie man zusammenhält – das haben wir in den letzten Jahren immer wieder bewiesen.

Der Coronavirus, der in den letzten Tagen auch in unseren Landkreis Einzug gehalten hat, hat massive Einschnitte in unseren Alltag und unser gesellschaftliches Leben verursacht. Zum Glück verläuft die Krankheit in den allermeisten Fällen sehr glimpflich – dennoch gilt es, alles Menschenmögliche dafür zu tun, die Ausbreitung einzudämmen, um unserem Gesundheitssystem die notwendige Luft zu verschaffen, sich um jeden Behandlungsbedürftigen – ob Corona oder andere Beschwerden – im notwendigen Maße zu kümmern.

Die von uns in den letzten Jahren aufgebauten Strukturen für den Krisenfall haben sich jetzt bewährt, die Organisation der notwendigen Maßnahmen lief reibungslos und vorbildlich ab – da haben wir vielen anderen etwas voraus.

An dieser Stelle möchte ich aber auch der Bevölkerung im Landkreis Rottal-Inn dafür danken, dass sie sich sehr ruhig, besonnen und vernünftig verhält. Immer wieder bekomme ich von unseren Mitarbeitern am Gesundheitsamt und in den Telefonteams die Rückmeldung, dass sich die Menschen, bei denen der Verdacht auf eine Ansteckung besteht, äußerst besonnen und kooperativ verhalten, teilweise aus eigenem Antrieb heraus bei uns melden. Ich weiß wohl, dass dies nicht selbstverständlich ist, und möchte mich dafür bei Ihnen bedanken. Auch bekomme ich mit, dass sich schon Bürgerinnen und Bürger organisieren, um für Bekannte, die unter Quarantäne stehen, einzukaufen und sie mit den notwendigen Dingen des Lebens zu versorgen. Auch dafür meinen ganz herzlichen Dank. Genau das ist der Gemeinschaftssinn, den wir in solchen Zeiten brauchen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, Rottal-Inn ist ein Landkreis, der schon vieles überstanden hat. Wir werden auch den Coronavirus überstehen – zusammen. Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr vernünftiges Handeln, ich appelliere weiterhin an ihre Besonnenheit. Wir halten zusammen – gemeinsam gegen den Coronavirus und alles, was uns die Zukunft noch bringen mag.