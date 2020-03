Klinikum Eggenfelden 35 Millionen Euro für neuen OP-Trakt

Es tut sich etwas am Eggenfeldener Klinikum in Sachen Erweiterung des OP-Trakts.

EGGENFELDEN. Nach mehr als zwei Jahren Verhandlungszeit ist der Durchbruch gelungen: Im Rahmen eines Termins am Bayerischen Gesundheitsministerium verhandelten Landrat Michael Fahmüller und Landtagsabgeordneter Martin Wagle gemeinsam mit den Klinikvorständen Bernd Hirtreiter und Gerhard Schlegel sowie OP-Manager Dr. Thomas Riedel über die Fördermöglichkeiten für die voraussichtlich 35 Millionen Euro teure Erweiterung des OP-Trakts mit Intensiv, IMC und Zentralsterilisation.

Am Ende des Gesprächs stand eine Antragstellung für die Gesamtmaßnahme zur Aufnahme in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2020, der im Herbst durch die Regierung von Niederbayern geprüft wird. Landrat Michael Fahmüller sagt: „Wir haben es jetzt geschafft einen ganz wichtigen Meilenstein zu setzen, der unsere Kliniken und dabei den Standort Eggenfelden in besonderer Weise stärken wird.“

Erwartet werden kann ´eine übliche Förderquote von 85 Prozent. Bereits Ende dieses Monats wird eine Abstimmung des Funktions- und Raumprogramms mit Ministerium, Regierung und Planer erfolgen.